Festspiele : Weltstars in Redefin: Festspiele-Reihe startet im Landgestüt

von dpa

14. Juli 2018, 01:59 Uhr

Eine der spektakulärsten Konzertreihen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute im Landgestüt Redefin bei Ludwigslust: die «Weltstars in Redefin». Schon mittags öffnet das weitläufige Gelände des klassizistischen Gestüts für ein Picknick unter alten Bäumen. Um 15.00 Uhr startet dann eine Pferde-Show, ehe 17.00 Uhr das eigentliche Konzert in der Reithalle beginnt, die mehr als 2000 Zuhörer fasst. Beim Auftaktkonzert spielt der Geiger Christian Tetzlaff das schwelgerische Violinkonzert von Johannes Brahms D-Dur, wie die Festspiele mitteilten. Ihm zur Seite stehe die Sächsische Staatskapelle Dresden unter der Leitung des international gefeierten Dirigenten Antonio Pappano, die sich zudem mit Rachmaninows opulenter Sinfonie Nr. 2 präsentiere. Weitere Konzerte der Reihe «Weltstars in Redefin» gibt es am 12. August mit der Pianistin Hélène Grimaud und am 8. September mit dem diesjährigen Preisträger in Residence, dem Pianisten Kit Armstrong.