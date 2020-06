Natur : Weltumwelttag in Wieck: Mit Kindern die Natur entdecken

Zum diesjährigen Weltumwelttag wird Umweltminister Till Backhaus (SPD) am heutigen Freitag in Wieck auf dem Darß erwartet. Das Motto des Tages lautet «natur:verbunden». Backhaus will dabei mit Kindern einer dritten Klasse der Freien Schule Prerow eine Exkursion unternehmen.

von dpa

05. Juni 2020, 02:20 Uhr

Ursprünglich sollte der Tag im Zeichen der Nationalen Naturlandschaften stehen, um auf die Geburtsstunde der Nationalparks in Mecklenburg-Vorpommern vor 30 Jahren und auf ihre Bedeutung für den Naturschutz hinzuweisen. Wegen der Corona-Pandemie wurden jedoch alle Veranstaltungen abgesagt.

Ausgangspunkt der Exkursion ist das Mitte Mai im Hafen aufgestellte Kunstprojekt Glasarche 3. Es handelt sich dabei um ein Holz-Glas-Ensemble, ein gläsernes Boot ruht in einer fünf Meter großen Hand aus Eichenholz. Damit soll auf die Zerbrechlichkeit der Natur und die Verantwortung jedes Menschen für die Bewahrung der Schöpfung aufmerksam gemacht werden.