Soziales : Weltwechseltage 2018: Ist eine andere Welt möglich?

Mit über 80 Veranstaltungen in drei Wochen beginnen am Montag die Weltwechsel-Tage 2018. In diesem Jahr dreht sich die Veranstaltungsreihe, die von rund 50 Vereinen und Initiativen organisiert wird, um die Frage «wohin wachsen wir?». Wie könnte eine Wirtschaftsordnung aussehen, die nicht auf Profitmaximierung und Wirtschaftswachstum zielt, sondern stattdessen Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt stellt?

von dpa

28. Oktober 2018, 10:37 Uhr

Die Bandbreite der Veranstaltungen von Hagenow bis Rügen und von Rostock bis Neustrelitz reicht von Film- und Vortragsveranstaltungen über Workshops, etwa zur eigenen Herstellung von Apfelsaft, fairer Kleidung oder dem Produzieren von Radiosendungen. Der Eröffnungsvortrag wird am Abend im Güstrower Schloss gehalten. Dort soll auch der Ökumenische Förderpreis Eine Welt der christlichen Kirchen im Land verliehen werden.