Telekommunikation : Wemacom startet Breitbandausbau im Frühjahr 2018

Immer mehr Projekte zum Breitbandausbau starten in Mecklenburg-Vorpommern. Die Firma Wemacom (Schwerin) will im Frühjahr 2018 mit den Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln in drei Regionen des Landkreises Ludwigslust-Parchim beginnen, wie das Unternehmen am Montag bei der Vertragsunterzeichnung in Parchim mitteilte. Dabei gehe es um schnelles Internet für Gemeinden in der Region Zarrentin, Wittenburg und Stralendorf, in der Sternberger Seenlandschaft sowie im Raum Eldenburg, Lübz und Plau am See.