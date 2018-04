Gesellschaft : Wemag gibt gemeinnützigen Projekten Werbeplattform

Der Energieversorger Wemag (Schwerin) bietet gemeinnützigen Projekten eine Plattform zum Einwerben von Sponsorengeldern. Auf der neu geschalteten Internetseite www.wemag-crowd.com könnten die Vorhaben beschrieben und der Finanzbedarf beziffert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Werbung werde auch über soziale Netzwerke verbreitet, mit dem Ziel, dass möglichst viele Unterstützer spenden. Auch kleine Beträge seien willkommen.

von dpa

05. April 2018, 13:16 Uhr

«Wir möchten damit noch stärker Initiativen unterstützen, die das Zusammenleben vor Ort verbessern. Mit den Fördergeldern können Projekte in Gemeinden umgesetzt werden. Die Vereine und das persönliche Engagement der Vereinsmitglieder werden gestärkt», begründete Wemag-Vorstand Caspar Baumgart die Crowdfunding-Initiative.

Aufgenommen würden Projekte aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Bildung und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern und dem nördlichen Brandenburg. In diesen Regionen ist der kommunale Energieversorger aktiv. Komme die angestrebte Fördersumme zum gesetzten Termin zusammen, fließe das Geld in das Vorhaben. Anderenfalls gehe es zurück an die Spender.

Den Anfang mache der 1. Mecklenburger Uhrenclub e. V., der die Kirche von Jesendorf südlich von Wismar wieder mit einer Turmuhr ausstatten wolle. Für die Umsetzung würden 5000 Euro benötigt. 3500 Euro brauche der Förderverein Unser Grambow e. V. für die geplante Erweiterung des Kinderspielplatzes im Ort.