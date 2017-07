Energie : Wemag: Neuer Batteriespeicher für Wind- und Sonnenstrom

Der Schweriner Energieversorger Wemag hat ein zweites Batteriespeicherkraftwerk in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, liefert es eine Leistung von zehn Megawatt und damit doppelt so viel wie ein erstes Batteriespeicherkraftwerk der Wemag, das seit drei Jahren am Netz ist. Zusammen haben die beiden Kraftwerke eine Speicherkapazität von 15 Megawattstunden.