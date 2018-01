Parteien : Wendy Ruddies neue Landesvorsitzende der Frauen Union MV

von dpa

22. Januar 2018, 11:58 Uhr

Rostock (dpa/mv) - Die 40-jährige Wendy Ruddies aus Stralsund ist neue Landesvorsitzende der Frauen Union in Mecklenburg-Vorpommern. Die Frauen Union ist eine Unterorganisation der CDU. Ruddies wurde am Samstag beim Landesfrauentag in Rostock mit großer Mehrheit gewählt. Gleichzeitig wurde die bisherige Landesvorsitzende, die Rostockerin Karina Jens, zur Ehrenvorsitzenden gewählt. Jens, die nicht mehr kandidierte, hatte das Amt zehn Jahre inne. Ruddies wolle «einen neuen, lebhaften Weg gehen», die gesellschaftlichen Fragen und Probleme sowie berechtigten Forderungen von Frauen vorantreiben, hieß es.