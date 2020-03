Krankheiten : Wenig los an Stränden und auf Promenaden im Nordosten

Trotz teilweise sonnigen Wetters sind am Samstag viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wie empfohlen zu Hause geblieben. An Ostseestränden und auf Strandpromenaden waren nur wenige Ausflügler unterwegs, wie dpa-Reporter aus Warnemünde und Graal-Müritz berichteten. In Kühlungsborn, Binz auf Rügen und Heringsdorf auf Usedom war ebenfalls wenig los, wie Mitarbeiter von Strandhotels sagten.

von dpa

21. März 2020, 14:17 Uhr

Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wegen des grassierenden Coronavirus schon seit mehreren Tagen keine Touristen mehr aufnehmen. Die Restaurants mussten ab Samstag, 18.00 Uhr, bis auf Weiteres schließen. Urlauber von außerhalb des Bundeslandes sollten nach Hause fahren. Die Polizei kontrolliert Autos mit auswärtigen Kennzeichen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind die Menschen aufgefordert, ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken und zu Hause zu bleiben. Bis Freitagnachmittag wurden in Mecklenburg-Vorpommern 167 Infektionen gemeldet. Zehn Menschen mit der Krankheit Covid-19 lagen zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus.

Am Sonntag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auswerten, wie die bisherigen Maßnahmen wirken. Und sie wollen überlegen, ob weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie etwa Ausgehverbote nötig sind.