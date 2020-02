Wetter : Wenige Schäden durch Sturm: Weitere Einschränkungen bei Bahn

Der erste echte Sturm des Jahres 2020 hat in Mecklenburg einige Schäden verursacht. Vorpommern ist etwas weniger betroffen. Insgesamt hatten sich die Menschen gut vorbereitet: Bisher wurden keine Verletzten gemeldet.

von dpa

10. Februar 2020, 08:41 Uhr

Schwerin/Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv) - Sturmtief «Sabine» hat in Mecklenburg-Vorpommern für einige Verkehrsbehinderungen auf Straßen und Gleisen durch umgestürzte Bäume und herabfallende Äste gesorgt. Bis Montagfrüh registrierten die Leitstellen insgesamt rund 400 Feuerwehreinsätze, wobei es aber bei vergleichsweise geringen Sachschäden blieb, wie Sprecher in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg erklärten. Zuletzt kollidierte ein Auto auf der Bundesstraße 108 bei Marxhagen (Mecklenburgische Seenplatte) mit einem starken Ast, der auf die Straße gefallen war. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Gleiches passierte einer Autofahrerin zwischen Feldberg und Möllenbeck.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, fahren die Regionalzüge auf den meisten Nord-Süd-Verbindungen, wie Berlin-Pasewalk-Stralsund und Berlin-Neustrelitz-Rostock. Mit Behinderungen sei weiter auf der Strecke Lübeck-Güstrow-Neubrandenburg-Stettin zu rechnen, da Bäume bei Malchin die Strecke blockierten. Außerdem gebe es Behinderungen nahe Ludwigslust für die Strecke Berlin-Hamburg sowie auf den Strecken Wismar-Rostock, Hamburg-Rostock sowie zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz.

In Röbel kippte ein Baum gegen ein Mehrfamilienhaus und sorgte für einen Schaden von mehreren zehntausend Euro, weil die Fassade beschädigt wurde. In Anklam wirbelte der Sturm Bauzäune umher, von denen mindestens ein Zaunteil ein Auto traf. Nahe Lehsten (Mecklenburgische Seenplatte) riss durch einen Baum eine Telefonleitung, so dass die Verbindung gestört wurde.

Nach Angaben der Fährgesellschaft Scandlines haben die Fährschiffe von und nach Skandinavien ihre Fahrten am frühen Morgen wieder aufgenommen, die sie wegen der orkanartigen Böen des Sturmtiefs sicherheitshalber eingestellt hatten. An der B108 bei Neuhof (Mecklenburgische Seenplatte) hatte eine gerissene Stromleitung bereits am Sonntagabend einen Baum in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Straße wurde halbseitig gesperrt.