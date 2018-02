Migration : Weniger Asylbewerber: Land zahlte 85 Millionen weniger

von dpa

21. Februar 2018, 12:34 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach Angaben des Innenministeriums 2017 im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. 3954 neue Asylverfahren wurden demnach registriert - in etwa wieder so viele wie im Jahr 2014. Vor allem infolge des Syrien-Krieges waren die Asylbewerberzahlen in Deutschland im Herbst 2015 sprunghaft angestiegen. In Mecklenburg-Vorpommern beantragten in dem Jahr 18 850 Menschen Asyl. Im Jahr 2016 gab es laut Statistik dann noch 7270 neue Antragsverfahren. Der deutliche Rückgang macht sich auch in der Landeskasse bemerkbar. Wie Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) in Schwerin mitteilte, gab das Land 2017 für Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber bis zum Ende der Verfahren 186 Millionen Euro aus. Die bislang höchsten Kosten fielen 2016 mit 271 Millionen Euro an.