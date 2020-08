Statistik : Weniger Bafög-Empfänger in Mecklenburg-Vorpommern

Immer weniger Schüler und Studenten in Mecklenburg-Vorpommern bekommen Bafög, obwohl die Menschen im Nordosten im bundesweiten Vergleich nach wie vor mit am wenigsten verdienen. Im vergangenen Jahr bezogen 14 665 Lernende die finanzielle Hilfe nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das waren 731 Bafög-Empfänger weniger als im Vorjahr und 9800 weniger als im Jahr 2011, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.

von dpa

03. August 2020, 16:32 Uhr