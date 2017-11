Landtag : Weniger Blinklichter: Vorschrift für Windpark-Radaranlagen

von dpa

15.Nov.2017

Als erstes Bundesland verpflichtet Mecklenburg-Vorpommern Windpark-Betreiber neu errichtete Anlagen mit Radar auszustatten. Damit soll erreicht werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsbeleuchtung bei Nacht nur bei Annäherung von Flugzeugen aktiviert und die Belästigung der Anwohner erheblich reduziert wird. Mit großer Mehrheit stimmte der Landtag in Schwerin am Mittwoch der Gesetzesänderung zu. Die Landesbauordnung schreibt nunmehr für neue Windparks mit mindestens fünf Windrädern den Einsatz von Radargeräten vor. Betreiber kleinerer Anlagen werden von dieser Pflicht befreit, müssen aber in einen Fonds einzahlen, mit dessen Hilfe die Umrüstung großer Altanlangen vorangetrieben werden soll. Die Regierung erhofft sich mehr Akzeptanz für die Windkraft-Nutzung.

Grafik Windräder in den Bundesländern

neue Landesbauordnung