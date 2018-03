Kriminalität : Weniger Buntmetall-Diebstähle in MV

Die Zahl der Buntmetalldiebstähle ist in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das Landeskriminalamt (LKA) registrierte 228 Fälle nach 411 im Jahr davor. Im Jahr 2015 waren es noch 734 Fälle, wie die Pressestelle des LKA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

von dpa

21. März 2018, 12:42 Uhr

Zuletzt gab es allerdings wieder einige Diebstähle. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in die Halles eines Schrotthandels in Sietow (Mecklenburgische Seenplatte) ein und stahlen nach Angaben der Polizeiinspektion Neubrandenburg zwei Tonnen Kupferkabel, Werkzeuge und Bargeld im Gesamtwert von 12 000 Euro.

In Nordwestmecklenburg sucht die Polizei nach mehreren Buntmetalldiebstählen Hinweise. In der Nacht zum 14. März demontierten demnach Unbekannte acht Kupferfallrohre von zwei Mehrfamilienhäusern im Ostseebad Boltenhagen. In Wismar war eine Trauerhalle das Ziel von Kupferdieben, auch dort hatten sie es auf Fallrohre abgesehen. In Gadebusch und Demern schlugen Kupferdiebe ebenfalls in der ersten Märzhälfte zu.