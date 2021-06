Gesellschaft : Weniger Einbürgerungen 2020 in Mecklenburg-Vorpommern

Viele Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern einbürgern lassen. Oft waren dabei osteuropäische Staaten vertreten. Doch an der Spitze steht eine Nation außerhalb Europas.

Schwerin | 2020 haben sich weniger Menschen aus anderen Ländern in Mecklenburg-Vorpommern einbürgern lassen als noch 2019. Ihre Zahl sank in dem Zeitraum von 535 auf 508, wie das Statistische Landesamt auf Anfrage mitteilte. Am häufigsten ließen sich im vergangenen Jahr demnach Menschen aus Syrien (71), Polen (44), Rumänien (37), der Ukraine (28) sowie Vietnam (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.