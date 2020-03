Arbeitsmarkt : Weniger Erwerbslose: Corona-Krise noch nicht sichtbar

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Dienstag die aktuelle Erwerbslosenzahl für Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Mit noch größerer Spannung wird die Zahl der Kurzarbeiter erwartet, die im Lauf des Tages ebenfalls veröffentlicht werden soll.

von dpa

31. März 2020, 10:07 Uhr

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im März um 3000 auf 59 700 im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Die Quote dank von 7,6 auf 7,3 Prozent. Allerdings sind die Auswirkungen der Corona-Krise nicht nicht sichtbar, wie die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Dienstag mitteilte. Dies sei frühestens ab dem nächsten Monat möglich. Hintergrund sei, dass die aktuellen Daten am 12. März erhoben wurden. «Dieser Stichtag lag wenige Tage vor den - auch wirtschaftlich - schwerwiegenden Entscheidungen der Politik, die eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus verhindern sollen», erklärte Haupt-Koopmann. Seither meldeten deutlich mehr als 3000 Unternehmen Kurzarbeit an.