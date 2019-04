Handball : Weniger Fleischer- und Bäckerbetriebe in MV

In Mecklenburg-Vorpommern bleiben traditionelle Backstuben immer häufiger kalt und auch das Fleischerhandwerk ist weiter auf dem Rückzug. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) hervorgeht, sank die Zahl der handwerklichen Bäckerbetriebe im Nordosten seit 2008 um etwa 27 Prozent auf 178. Die Zahl der Fleischerbetriebe nahm um 19 Prozent ab. Ende 2018 boten landesweit noch 124 Metzgermeister ihren Kunden Fleisch und Wurstwaren an.

von dpa

23. April 2019, 10:44 Uhr

Damit folgte die Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern einem bundesweiten Trend, der auch Ausdruck eines veränderten Kaufverhaltens ist: Supermärkte und Discounter haben heute ein umfangreiches Angebot an Fleisch und Backwaren vorrätig. Einen überdurchschnittlichen Zuwachs erlebte hingegen das Konditorhandwerk im Nordosten, allerdings auf niedrigem Niveau: 2008 gab es 29 Zuckerbäcker im Land, 2018 immerhin schon 41. Das entspricht einem Plus von 41 Prozent.