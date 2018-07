Agrar : Weniger Getreide und Raps: Ernteausfälle durch Trockenheit

von dpa

19. Juli 2018, 05:29 Uhr

Die Dürre hat den Bauern in Mecklenburg-Vorpommern jede Hoffnung auf eine einträgliche Getreide- und Rapsernte genommen. Sie müssen nach Angaben des Agrarministeriums mit Ertragsausfällen von 25 bis 50 Prozent rechnen. Der Landesbauernverband will heute auf einer Pressekonferenz in Neubukow (Landkreis Rostock) die Situation darstellen. Bislang ist die Wintergerste eingebracht. Die Weizen- und Rapsernte ist im vollen Gange. Der Regen im Juli kam dem Bauernverband zufolge für Gerste, Weizen und Raps zu spät. Auf besonders trockenen Schlägen wurde das Getreide notreif und wurde zum Teil schon auf dem Feld gehäckselt. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sprach am Mittwoch in Berlin von teils existenzbedrohenden Situationen für Landwirte im Nordosten.