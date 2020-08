Bevölkerung : Weniger junge Menschen in Deutschland: MV unter Durchschnitt

Die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland geht weiter zurück. Von den 83,2 Millionen Menschen, die Ende letzten Jahres in Deutschland lebten, waren 8,5 Millionen zwischen 15 und 24 Jahre alt. Das entspricht einem Anteil von 10,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des Internationalen Tags der Jugend am 12. August (Mittwoch) mitteilte.

von dpa

11. August 2020, 12:29 Uhr