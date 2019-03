Wahlen : Weniger Kandidaten für Kreistage

Zur Neuwahl der Kreistage treten Ende Mai weniger Kandidaten an als vor fünf Jahren. Dennoch hat nicht einmal jeder Vierte realistische Aussichten auf ein Mandat.

von dpa

17. März 2019, 09:25 Uhr

Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern streben bei den Kommunalwahlen am 26. Mai mit Macht in die sechs Kreistage und beiden Vertretungen der kreisfreien Städte Rostock und Schwerin. Für jeden zu vergebenden Sitz gibt es durchschnittlich vier bis fünf Interessenten. Um die insgesamt 520 Mandate bewerben sich 2325 Kandidaten. Das geht aus Daten der Landeswahlleiterin in Schwerin hervor, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Am 12. März war die Frist für die Kandidatenanmeldung abgelaufen. Die Bewerberzahlen seien vorläufig, da die jeweiligen Wahlausschüsse noch über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheiden müssten, erklärte eine Sprecherin der Landeswahlleiterin. Spätestens am 2. Mai würden die zugelassenen Wahlvorschläge veröffentlicht.

Gegenüber den Kommunalwahlen 2014 ging die Zahl der Kandidaten um knapp 100 zurück. Den größten Rückgang gab es im Landkreis Nordwestmecklenburg, wo nach 284 Bewerbern vor fünf Jahren nun noch 217 in den Kreistag streben. In den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte sanken die Kandidatenzahlen jeweils um etwa 20, in den anderen drei Kreisen blieben sie nahezu stabil. Mehr Interessenten als 2014 gibt es nur in den kreisfreien Städten. In Rostock, wo 53 Sitze in der Bürgerschaft zu vergeben sind, treten 200 Bewerber an, 10 mehr als vor fünf Jahren. In Schwerin wuchs die Bewerberzahl um 19 auf 199. Die Stadtvertretung zählt 45 Abgeordnete. Neben den Parteien schicken auch örtliche Vereinigungen ihre Vertreter ins Rennen um die Parlamentssitze. Außerdem treten auch Einzelbewerber an.

Wie viele Kandidaten die einzelnen Parteien und Vereinigungen nominierten, wurde noch nicht ausgewertet. Vor fünf Jahren hatte die CDU die meisten Bewerber gestellt und auch die meisten Mandate gewonnen. Die Wahlergebnisse für die Kreistage und kreisfreien Städte sind die Basis für das Kommunalwahlergebnis im Land. Die Wahlen zu den restlichen knapp 750 Stadt- und Gemeindevertretungen, zu denen traditionell sehr viele Parteilose antreten, werden nicht einberechnet.

Die CDU wurde demnach 2014 mit 33 Prozent erneut stärkste kommunalpolitische Kraft in Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von der Linken mit 19,7 Prozent und der SPD mit 18,9 Prozent. Danach folgten Grüne mit 5,8, die AfD mit 4,2 und die FDP mit 3,3 Prozent. Kleinstparteien und lokale Wählervereinigungen erreichten zusammen 11,8 Prozent. Laut Wahlstatistik hatten sich rund 16 400 Menschen für die insgesamt gut 8000 zu vergebenden Sitze in Räten und Kreistagen beworben. Lokale Wählergruppen und Vereine errangen über 3100 Mandate und damit mehr als CDU (rund 1800), Linke (rund 550) und SPD (rund 530) zusammen.