Kirche : Weniger Katholiken im Norden

Die Zahl der Katholiken im Erzbistum Hamburg ist erstmals seit sieben Jahren gesunken. 402 576 katholische Christen lebten Ende 2017 im Bistumsbereich Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg - 1944 weniger als im Jahr zuvor, wobei der Rückgang allein im Westen zu verorten ist, wie das Erzbistum am Freitag in Hamburg mitteilte. In Mecklenburg sei die Katholikenzahl (40 538) leicht gestiegen - um 70 Mitglieder.

von dpa

20. Juli 2018, 14:00 Uhr

Rückgänge verzeichnete das Erzbistum den Angaben zufolge bei Taufen, Trauungen und regelmäßigen Gottesdienstbesuchern. Getauft wurden 2172 Menschen (2016: 2233). 481 Paare ließen sich trauen (2016: 509). Regelmäßig an den Gottesdiensten nahmen laut Statistik 34 702 Katholiken teil (2016: 33 495).

Die Zahl der Kirchenaustritte ist den Angaben zufolge gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben: 5501 Katholiken (2016: 5525) entschlossen sich im vergangenen Jahr dazu. Eingetreten in die katholische Kirche sind im vergangenen Jahr 81 Menschen, 2016 waren es 97. Die Zahl der Wiederaufnahmen lag bei 222 (2016: 200).