Kriminalität : Weniger politisch motivierte Straftaten in MV

Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist 2018 in Mecklenburg-Vorpommern spürbar zurückgegangen. Wie das Innenministerium in Schwerin am Dienstag unter Hinweis auf vorläufige Daten mitteilte, wurden im Vorjahr 1256 Delikte mit politischem Hintergrund registriert. Das waren 11,4 Prozent weniger als 2017, dem Jahr der Bundestagswahl. In Jahren ohne Wahlen gehen die Fallzahlen in dem Bereich in aller Regel zurück, weil Propagandadelikte weniger werden und Vandalismus gegen Wahlwerbung entfällt.

von dpa

29. Januar 2019, 15:02 Uhr

In 891 und damit sieben von zehn Fällen kamen die Täter aus dem rechten Spektrum. Das waren 136 Straftaten weniger als 2017. Einen leichten Anstieg um 12 auf 235 Fälle gab es bei Straftaten, die von Anhängern der linken Szene verübt wurden. Entgegen dem allgemein rückläufigen Trend nahmen im Vorjahr auch antisemitische Straftaten und Angriffe auf Parteibüros zu.