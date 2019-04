Arbeitsmarkt : Weniger Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger in MV

von dpa

10. April 2019, 11:56 Uhr

Die Jobcenter in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr gegen 25 007 Hartz-IV-Empfänger im Land Sanktionen verhängt. Bei gut drei Viertel der Fälle seien Terminversäumnisse Grund für die Strafmaßnahmen gewesen, teilte am Mittwoch die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Betroffene, die ihren Meldeauflagen nicht nachgekommen sind, erhalten drei Monate lang um zehn Prozent gekürzte Leistungen. 30-prozentige Mittelkürzungen verhängten die Jobcenter bei der Weigerung, eine Arbeit oder Maßnahme aufzunehmen, oder wenn diese eigenmächtig abgebrochen wurde. Mit der gleichen Sanktion wurden Hartz-IV-Empfänger belegt, nachdem diese Eingliederungsvereinbarungen nicht einhielten. Insgesamt ging die Zahl der Sanktionen im Land zurück. Im Jahr 2017 waren noch 26 503 Verstöße mit Mittelkürzungen geahndet worden, knapp sechs Prozent mehr.