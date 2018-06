Justiz : Weniger Schlägereien in Gefängnissen

In den Gefängnissen des Landes hat es in den letzten Jahren immer weniger gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Waren es im Jahr 2016 noch 92 Vorfälle, sank ihre Zahl im Folgejahr auf 74, teilte das Justizministerium in Schwerin mit. In diesem Jahr seien bisher 20 Schlägereien erfasst worden. Gezählt werden dabei vorsätzliche und vollendete Körperverletzungen, sagte Ministeriumssprecher Tilo Stolpe. Bedrohungen und Beleidigungen würden dagegen nicht erfasst.

von dpa

02. Juni 2018, 09:52 Uhr

Auch die Zahl der ohnehin seltenen Angriffe auf Justizbedienstete sinkt den Angaben zufolge. 2016 gab es demnach noch neun Vorfälle, 2017 waren es nur drei. Im laufenden Jahr seien bisher zwei Vorfälle registriert worden. In den vier Gefängnissen und einer Jugendanstalt mit insgesamt 1351 Plätzen sitzen im Tagesschnitt 1100 Menschen ein, sagte Stolpe.