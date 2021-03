Kriminalität : Weniger Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf das Kriminalitätsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern. Homeoffice und Homeschooling schreckten Einbrecher offenbar ab. Doch das Verweilen in den eigenen vier Wänden hatte auch Schattenseiten.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern hat es im vergangenen Jahr weniger Straftaten gegeben. Wie Innenminister Torsten Renz (CDU) am Dienstag in Schwerin bei der Vorlage der Kriminalitätsstatistik für 2020 mitteilte, registrierte die Polizei 105 932 Delikte. Das sind knapp fünf Prozent weniger als 2019, als erstmals nach Jahren die Fallzahlen wieder leicht gestie...

