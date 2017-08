Kriminalität : Weniger Verfahren wegen Organisierter Kriminalität in MV

Bundesweit hat die Organisierte Kriminalität 2016 in Deutschland einen Schaden von mehr als einer Milliarde Euro angerichtet. «Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen ein kontinuierlicher Rückgang der Schadenssumme zu verzeichnen war, wurde für das Jahr 2016 ein deutlicher Anstieg festgestellt (plus 137,1 Prozent)», heißt es in dem Papier. «Mit einer Schadenssumme von mehr als 684 Millionen Euro war die Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben mit Abstand der schadensträchtigste Kriminalitätsbereich», sagte eine BKA-Sprecherin. Über die Höhe der entstandenen Schäden in den einzelnen Bundesländern gibt das Lagebild keine Auskunft.

Bundeslagebild Organisierte Kriminalität

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 16:36 Uhr