Verkehr : Weniger Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr 2021

Das geringere Verkehrsaufkommen während der Corona-Pandemie hat weiterhin positive Auswirkungen auf das Unfallgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings trifft das nicht für alle Bereiche zu.

Schwerin | Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern registrierten Verkehrsunfälle ist im ersten Halbjahr 2021 weiter zurückgegangen. Doch hat sich der stark rückläufige Trend bei den Verkehrstoten nicht fortgesetzt. Wie das Innenministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte, kamen in den ersten sechs Monaten auf den Straßen des Landes 28 Menschen ums Leben. Das wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.