Wissenschaft : Weniger Vögel im ältesten deutschen Seevogelschutzgebiet

06. August 2019, 07:01 Uhr

Ob Sturmmöwe, Brandseeschwalbe oder Küstenseeschwalbe: Die Bestände vieler Brut- und Zugvögel auf der kleinen Ostsee-Insel Langenwerder nehmen ab. So brüteten in den 1980er Jahren noch 5000 Sturmmöwen-Paare in Deutschlands ältestem Seevogelschutzgebiet. In diesem Jahr sind es noch rund 2000, wie Vogelwart Veiko Lehsten sagt. Der Klimafolgenforscher von der Universität Lund in Schweden ist Mitglied des Vereins Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel. Er und seine Mitstreiter besetzen die Station auf der knapp 20 Hektar kleinen Insel reihum und dokumentieren die Entwicklung der Bestände. Langenwerder ist der Insel Poel vorgelagert und wird unter anderem vom Tourismus bedrängt.