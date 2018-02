Parteien : Werben für die GroKo: SPD-Mitgliederkonferenz in Greifswald

von dpa

22. Februar 2018, 05:51 Uhr

Greifswald (dpa/mv) - Im Ringen um eine große Koalition in Berlin und parallel zum laufenden Mitgliederentscheid hat die SPD-Spitze von Mecklenburg-Vorpommern die Parteibasis am Donnerstag (17.30 Uhr) zur ersten von zwei Regionalkonferenzen eingeladen. In Greifswald werden die Genossen aus dem Raum Vorpommern das Für und Wider einer Regierungsbeteiligung in einem nichtöffentlichen Treffen diskutieren. Ein zweites Treffen mit der Basis ist am Freitag in Schwerin geplant. In Greifswald muss sich SPD-Landesschefin Manuela Schwesig auf Widerstand einstellen. Der Ortsverband Greifswald hatte den Bundesvorstand scharf kritisiert, der in einem Begleitschreiben für eine Regierungsbeteiligung wirbt. Zudem bekräftigte er sein Nein zur GroKo.