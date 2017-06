Metallindustrie : Werft in Warnemünde: Konverterplattform DolWin Gamma fertig

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Rostock (dpa/mv) - Nach mehr als zweieinhalbjähriger Bauzeit steht die Offshore-Konverterplattform DolWin Gamma kurz vor der Fertigstellung. Die rund 35 000 Tonnen schwere Plattform soll am 15. Juni ausgeschifft werden, wie Wilfried Breuer, Geschäftsführer vom Netzbetreiber TenneT, am Donnerstag auf der Werft in Warnemünde sagte. Die leuchtend gelbe Plattform ist 85 Meter lang, 54 Meter breit und 32 Meter hoch. Sie ist das letzte Projekt der ehemaligen Nordic-Werft. Wie Breuer schilderte, haben die Projektmanager und Arbeiter auch stürmische Zeiten hinter sich. Zunächst war der französische Industriekonzern Alstom der Auftragnehmer, dann habe das Projekt General Electric übernommen. Zudem gab es den Eigentümerwechsel bei Nordic, was teilweise zu einem wochenlangen Stillstand geführt hat.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 16:22 Uhr