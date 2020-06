Verkehr : Werkstatt in Mukran setzt Oldtimer auf der Schiene instand

Oldtimer auf der Schiene werden in der Baltic Port Services GmbH in Mukran auf Rügen wieder wie neu. Am Donnerstag ist eine Elektrolok des Baujahres 1974 an den Lok-Vermieter SEL Schlünß Eisenbahnlogistik übergeben worden, wie Geschäftsführer Ulrich Rudler mitteilte. Sie sei auf den Namen «Rügen» getauft worden.

von dpa

04. Juni 2020, 15:49 Uhr

Die Hauptuntersuchung und Wiederaufarbeitung alter Güterwagen und Lokomotiven ist als Geschäftsfeld aus der Not geboren worden, wie Rudler berichtete. Er hatte 2014 die Umspurwerkstatt des Fährhafens gekauft, in der die Züge von der russischen Breitspur auf die Normalspur umgesetzt wurden. 2015 wurde der Fährverkehr aufgegeben. Rudler sattelte auf die Hauptuntersuchung von Schienenfahrzeugen um. Eine solche Untersuchung dauere etwa ein Vierteljahr.

Mit der Wiederaufarbeitung alter Fahrzeuge hat die Firma eine Nische gefunden. Eine neue Lok koste ab drei Millionen Euro, eine erneuerte 500 000 bis 800 000 Euro. Sie seien gleichwertig einsetzbar. Die Kunst seines Unternehmens sei es, zu improvisieren, da viele alte Bauteile nicht mehr erhältlich seien. Rudler beschäftigt nach eigenen Angaben 21 Mitarbeiter. Angefangen habe er mit drei Beschäftigten.