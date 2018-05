Kunst : Werkverzeichnis von Günther Uecker wird in Dresden vollendet

Das an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf begonnene Werkverzeichnis des Künstlers Günther Uecker wird in Dresden vollendet. Das Forschungsprojekt folgt deren früherer Chefin Marion Ackermann und wird in Kooperation mit dem Uecker Archiv Düsseldorf in der Elbe-Stadt weitergeführt, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Freitag mitteilten. Angesiedelt sei es künftig am Kupferstich-Kabinett, wo der 1930 in Mecklenburg geborene, international bedeutende Nagel-Künstler mit mehr als 160 grafischen Arbeiten vertreten ist.

von dpa

04. Mai 2018, 14:05 Uhr

Ackermann, seit November 2016 Generaldirektorin der Kunstsammlungen in Dresden, ist eine der Herausgeberinnen des Verzeichnisses, das Basis künftiger Forschungen sein soll. Die Lösung sei einvernehmlich mit Uecker gefunden worden, der darüber erfreut sei, hieß es. Bis 2020 soll ein erstes Verzeichnis seiner Hauptwerke vorliegen. Finanziert wird das Projekt von der Kaldewei-Kulturstiftung in Ahlen.

Uecker hat seit den 1950er Jahren mehr als 5000 Werke geschaffen. Berühmtheit erlangte er vor allem durch seine Nagelbilder. Die Kunst wird weltweit ausgestellt und ist Bestandteil der Sammlungen großer Museen. Sein Atelier hat Uecker seit Jahrzehnten in Düsseldorf.

Seiner Mecklenburger Heimat zeigt er sich bis heute verbunden. Das Staatliche Museum in Schwerin und die Rostocker Kunsthalle widmeten ihm jüngst eigene Ausstellungen. Zum 85. Geburtstag des Künstlers gab es 2015 ein Symposium in Schwerin, wo auch ein Freundeskreis aktiv ist. Im Vorjahr hatte Uecker Drucke aus seiner Werkstatt für eine Versteigerung zugunsten der «Nordischen Kunstakademie» in Neubukow (Landkreis Rostock) zur Verfügung gestellt, deren Schirmherr er ist. Uecker verbrachte Teile seiner Kindheit in der Region am Salzhaff.