Parteien : Werner Kuhn ist Europawahl-Spitzenkandidat der MV-CDU

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern hat den 63-jährigen Werner Kuhn zu ihrem Spitzenkandidaten auf der Landesliste für die Europawahl am 26. Mai bestimmt. Für den Fischerei-Experten stimmten am Freitagabend 125 der 133 Delegierten. Kuhn ist bereits seit 2009 Mitglied des Europaparlaments und Vize-Vorsitzender des Fischerei-Ausschusses. Im Nordosten ist er unter anderem Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

von dpa

18. Januar 2019, 19:41 Uhr

Der mögliche Austritt Großbritanniens wäre seiner Meinung nach eine epochale Entscheidung, sagte Kuhn in seiner Bewerbungsrede. Es sei sein Wunsch, dass sich die Briten noch einmal besinnen. Sie seien bei der Brexit-Abstimmung im Juni 2016 hinters Licht geführt worden. Er gehe davon aus, dass die Briten im Falle eines zweiten Referendums sich dagegen entscheiden würden. Es gebe bei allem eine gute Botschaft, betonte Kuhn: «Die 27 Mitgliedsstaaten stehen zueinander, die wissen, was sie an ihrer EU haben.»