In der DDR kehrten Mütter meist ein Jahr nach der Geburt ihrer Kinder in den Job zurück. Im Westen war das anders. Die Traditionen sind nach 30 Jahren geblieben - doch häufiger passen sich die Wessi-Mütter den Ossi-Frauen an, fanden Wissenschaftlerinnen heraus.

von dpa

02. Oktober 2020, 11:45 Uhr