Ein Unbekannter hat ein Wettbüro in Neubrandenburg ausgeraubt. Der Mann forderte am Samstagabend mit einem «waffenähnlichen» Gegenstand die Tageseinnahmen von einem Mitarbeiter, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete er mit einem unbekannten Geldbetrag. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben in der Nacht zunächst erfolglos.

03.Sep.2017