Wetter : Wetter in Norddeutschland bleibt wechselhaft

von dpa

27. Oktober 2018, 13:46 Uhr

Das Wetter in Norddeutschland bleibt am Wochenende und bis in die neue Woche hinein wechselhaft. An der Westküste Schleswig-Holsteins rund um St. Peter-Ording kommt die Sonne heraus, während an der Ostseeküste zwischen Fehmarn und dem polnischen Stettin mit Schauern zu rechnen ist, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. Die Temperaturhöchstwerte lägen tagsüber flächendeckend bei sechs bis acht Grad. Nachts sei vor allem in Schleswig-Holstein auch schon leichter Frost möglich. Autofahrer hätten aber keine glatten Straßen zu befürchten, da die Böden derzeit noch zu warm seien.