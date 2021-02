Wetter : Wetterbedingte Verkehrsbehinderungen: Es bleibt winterlich

Der Winter hat weite Teile Mecklenburg-Vorpommerns im Griff. Autofahrer haben es mit schwierigen Verkehrsverhältnissen zu tun. Es gibt kurzzeitig auch eine Unwetterwarnung.

Schwerin | Wegen winterlichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochvormittag die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zur Vorsicht aufgerufen. „Vermeiden Sie Autofahrten! Bleiben Sie im Haus!“, hieß es am Mittw...

