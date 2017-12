Wetter : Wetterbilanz 2017: Zu warm, zu nass, zu wenig Sonne

Zu warm, zu nass, zu wenig Sonne - das ist die Wetterbilanz 2017 für Mecklenburg-Vorpommern. Mit etwa 1530 Sonnenstunden verlor das Bundesland seinen einstigen Spitzenplatz und fiel weit hinter südlichere Bundesländer zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach berichtete. In den Vorjahren schien die Sonne im Nordosten im Schnitt 1648 Stunden. Als Durchschnittstemperatur notierte der Deutsche Wetterdienst im zu Ende gehenden Jahr 9,5 Grad Celsius, im vieljährigen Mittel (1961 bis 1990) waren es nur 8,2 Grad.