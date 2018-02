Wetter : Wetterdienst erwartet Schnee bis Mittwoch an der Ostsee

Der Februar verabschiedet sich an der deutschen Ostseeküste mit Schneefall. Bis Mittwoch könne es zwischen Rügen und Ostholstein Schneeverwehungen geben, sagte Stefan Kreibohm vom Wetterdienst Meteomedia. «Ich gehe davon aus, dass man an den einen oder anderen Ort schwer hinkommt.» Mit dramatischen Situationen rechnet der Meteorologe allerdings nicht. Bereits am Sonntag lagen weite Teile Mecklenburg-Vorpommerns, Schleswig-Holsteins und Hamburgs unter einer dünnen Schneedecke. Die Polizei meldete drei witterungsbedingte Unfälle im Landkreis Rostock, bei denen es jedoch bei Blechschäden blieb.

von dpa

25. Februar 2018, 13:04 Uhr

«Früher aufstehen» - so lautet Kreibohms Rat an Autofahrer, die am Montagmorgen zur Arbeit müssen. Das Wetter sei in diesem Monat allerdings nicht außergewöhnlich gewesen. Der Februar werde etwas kälter als im langjährigen Mittel abschließen, prophezeite der Meteorologe.