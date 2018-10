Wetter : Wetterdienst: Oktober zu warm, zu trocken und sehr sonnig

von dpa

30. Oktober 2018, 15:54 Uhr

Der Oktober in Mecklenburg-Vorpommern ist zu warm, zu trocken und viel sonniger als im Vergleich zur Referenzperiode von 1961 bis 1990 gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte, lag die Mitteltemperatur mit elf Grad 1,8 Grad über dem Mittelwert der Referenzperiode und auch über dem deutschen Durchschnittswert von 10,7 Grad. Pro Quadratmeter fielen nur 30 Liter Regen, während es sonst im Mittel 42 Liter seien. Und die Sonne schien mit 160 Stunden deutlich länger als die üblichen 105 Stunden. Der Monat gehöre damit bundesweit zu den fünf sonnigsten seit Messbeginn im Jahr 1951.