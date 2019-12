von dpa

14. Dezember 2019, 11:09 Uhr

In der Osthälfte Mecklenburg-Vorpommerns kann es am Samstagmorgen und -vormittag zu Glätte auf Straßen und Wegen kommen. Laut Deutschem Wetterdienst sorgen vereinzelter Schneefall oder Schneeregen örtlich für Glättegefahr. Autofahrer sollten daher in den östlichen Landkreisen besonders vorsichtig unterwegs sein.