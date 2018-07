Agrar : Wetterextreme bringen Landwirte in Not

von dpa

19. Juli 2018, 12:55 Uhr

Die Wetterextreme seit vorigem Herbst bringen die Landwirte in Not. Zum dritten Mal hintereinander falle die Getreide- und Rapsernte in Mecklenburg-Vorpommern schlecht aus, sagte der Landesbauernpräsident Detlef Kurreck am Donnerstag in Neubukow (Landkreis Rostock). Bei Wintergerste seien 30 bis 50 Prozent weniger als im Mittel eingebracht worden. «Wir brauchen Geld», sagte er und räumte zugleich ein, dass damit die Kühe nicht satt zu kriegen seien. Der Markt für Futtermittel aber ist leer, es ist zu wenig gewachsen. Kurreck rechnet damit, dass die Tierbestände reduziert werden. Schlachtviehhändler berichteten, dass vermehrt ältere Kühe und Jungvieh geschlachtet werden, sagte er. Die Preise für die Tiere seien im Fallen. An der schlechten Ernte ist Landwirten zufolge neben der Dürre während der Wachstumszeit die Nässe zur Herbstbestellung schuld.