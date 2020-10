Kriminalität : Wieder Brand in Usedom: Wohnwagen offenbar angezündet

In der Stadt Usedom (Vorpommern-Greifswald) hat es zum dritten Mal innerhalb weniger Tage gebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, wurde am frühen Morgen ein auf einem privaten Grundstück abgestellter Wohnwagen in Brand gesetzt. Der nicht bewohnte Campinganhänger brannte aus. Erste Ermittlungen legten nahe, dass es sich um Brandstiftung handelt.

von dpa

01. Oktober 2020, 08:14 Uhr