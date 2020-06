Kriminalität : Wieder falsche Spendensammler unterwegs

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind wiederholt falsche Spendensammler aufgetaucht. Nach Vorkommnissen in Vorpommern-Rügen seien jetzt auch Hinweise aus der Mecklenburgischen Seenplatte gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Betrüger seien mit Klemmbrettern unterwegs und bäten Passanten um Spenden. Hinweise habe es bisher aus Röbel, Demmin und Malchin gegeben. In Malchin habe ein Mann zwei Männern, die sich als gehörlos ausgegeben haben sollen, zehn Euro gespendet, hieß es. Als er anschließend beobachtete, dass sie sich unterhielten, verständigte er die Polizei.

von dpa

19. Juni 2020, 12:14 Uhr

Nach Polizeiangaben sind die mutmaßlichen Betrüger mit Sammellisten unterwegs, auf denen oft schon fingierte Namen und Adressen stehen, um den Eindruck zu erwecken, dass schon Leute gespendet haben. Meistens würden potenzielle Opfer auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten angesprochen.