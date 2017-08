Brände : Wieder Feuer in Greifswald: Gebrauchtwagenhandel betroffen

Unbekannte haben in Greifswald eine seit Monaten andauernde Brandserie fortgesetzt. In der Nacht zu Dienstag wurde Feuer bei einem Autohändler gelegt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Kurz nach Mitternacht ging ein Verkaufshäuschen in Flammen auf, dann griff das Feuer auf mehrere alte Autos über. Verletzt wurde niemand, der Schaden wurde auf rund 11 000 Euro geschätzt.