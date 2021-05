Kriminalität : Wieder GPS-Technik aus Traktoren und Mähdrescher gestohlen

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns häufen sich Diebstähle von hochwertiger GPS- und Computertechnik aus landwirtschaftlichen Maschinen.

Mildenitz | Wie die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte, wurde hochwertige Technik aus zwei Traktoren und einem Mähdrescher in Mildenitz und Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) ausgebaut und entwendet. In Mildenitz wurde der Klau am Donnerstag bemerkt, hier standen ein Traktor und der Mähdrescher in einer abgeschlossenen Werkhalle. In Bartow sollen...

