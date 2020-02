Geschichte : Wieder mehr Anträge auf Einsicht in Stasi-Akten in MV

Die vielen Berichte zum 30. Jahrestag des Mauerfalls haben 2019 etliche Ex-DDR-Bürger angeregt, sich mit der eigenen Lebens- oder Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Entsprechend stieg die Zahl der Anträge auf Akteneinsicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde.

Menschen in DDR-Behindertenheimen, Leistungssportler mit Spätfolgen, politisch Widerständige: Das Interesse an der Aufklärung persönlicher Schicksale in der DDR ist bei Betroffenen und deren Familienangehörigen im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Bei den drei Außenstellen des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg, Rostock und Schwerin wurden 4510 Anträge auf Akteneinsicht gestellt, wie die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, am Freitag in Schwerin sagte. Im Jahr davor waren es 4279 gewesen.

Ein Grund für das gestiegene Interesse nach einem Rückgang im Jahr davor sei der 30. Jahrestag des Mauerfalls und die damit verbundene umfangreiche Berichterstattung 2019 in den Medien gewesen, sagte Drescher. Dies habe viele Menschen dazu angeregt, sich mit ungeklärten Aspekten der eigenen Lebens- oder Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Auch die Entfristung der Rehabilitierungsgesetze habe zum Anstieg der Antragszahlen beigetragen.

An die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung von SED-Unrecht wandten sich ebenfalls 200 mehr Menschen als im Jahr davor, genau 1355. Die Mitarbeiter der Landesbeauftragten beraten und helfen bei der Suche nach Dokumenten. So hätten sich mehrere hundert Betroffene neu in der Anlauf- und Beratungsstelle für die Stiftung «Anerkennung und Hilfe» gemeldet, von der Betroffene von Leid und Unrecht in DDR-Behindertenheimen und psychiatrischen Einrichtungen Unterstützung bekommen können.

«In den Gesprächen mit Betroffenen zeigt sich, dass es ihnen vor allem auch darum geht, dass ihre Lebensgeschichten in der Gesellschaft wahrgenommen werden», sagte Drescher. Da es gerade für die Frühzeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg immer weniger Zeitzeugen gebe und diese oft 90 Jahre und älter seien, müsse über neue Formen des Weitertragens ihrer Erlebnisse nachgedacht werden. Mit der Nordkirche gebe es deshalb ein mehrjähriges Projekt, um 148 Biografien zusammenzutragen.