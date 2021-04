Krankenhäuser : Wieder mehr Coronapatienten: Klinikum verschiebt Operationen

Am größten Krankenhaus der Mecklenburgischen Seenplatte, dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg, werden nicht akut nötige Operationen von Freitag an verschoben.

Neubrandenburg | Hintergrund sind gestiegene Zahlen bei Corona-Patienten, wie Kliniksprecherin Anke Brauns am Mittwoch sagte. So werden am Klinikum derzeit 37 Corona-Patienten betreut, davon elf auf einer Intensivstation. Hinzu komme eine schwankende Zahl von Covid-19-Verdachtsfällen. Ähnlich sei der Stand zuletzt Mitte Dezember 2020 gewesen. Zum Höhepunkt der „zweite...

