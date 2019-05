Gesundheit : Wieder mehr Eichenprozessionsspinner im Südwesten des Landes

von dpa

08. Mai 2019, 06:09 Uhr

Der Eichenprozessionsspinner erholt sich nach den großangelegten Bekämpfungsaktionen vergangener Jahre im Südwesten des Landes anscheinend wieder. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sei eine Zunahme festgestellt worden, sagte der Biologe Kai Gloyna am Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahlen lägen jedoch noch immer deutlich unter jenen zum Höhepunkt der Massenentwicklung in den Jahren 2012/13. Für die jetzt beginnende Saison seien deshalb keine großflächigen Bekämpfungsmaßnahmen geplant. Zuletzt war dies 2015 erfolgt. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat die Zahl der Meldungen im Vergleich zum Vorjahr abgenommen, wie Gloyna sagte. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners gelten als Gesundheitsgefahr. Bei Kontakt kann es zu Hautausschlägen und Atemwegsproblemen kommen.