Kriminalität : Wieder mehr Radträger- und E-Bike-Diebstähle auf Usedom

Nach dem starken Rückgang beim Fahrrad- und Radträgerdiebstahl auf der Insel Usedom häufen sich nach Angaben der Polizei nun diese Delikte wieder. Innerhalb weniger Tage wurden vier Fahrradträger von Anhängerkupplungen sowie mindestens zwei teure E-Bikes gestohlen, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag in Anklam sagte. Besonders ärgerlich: Vier Touristen waren zu Tagesausflügen unterwegs. Als sie mit Rädern zum Parkplatz zurückkamen, waren die Radträger trotz Sicherung gestohlen. Der Schaden für alle Fälle in Peenemünde, Bansin, Ückeritz und Koserow betrage knapp 10 000 Euro.

von dpa

13. August 2020, 15:58 Uhr