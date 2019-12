Kriminalität : Wieder mehrere Transporter im Osten des Landes aufgebrochen

Im Süden Vorpommerns häuften sich seit November Aufbrüche von Firmenwagen, wobei vor allem hochwertiges Werkzeug verschwand. Nun ging diese Serie im Osten Mecklenburgs weiter. Ein Zusammenhang wird geprüft.

von dpa

16. Dezember 2019, 15:30 Uhr

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben Unbekannte erneut mehrere Transporter aufgebrochen und daraus Werkzeuge und anderes Zubehör gestohlen. Wie Polizeisprecherinnen am Montag erklärten, wurden in sechs Fällen in Gültz, Friedland und Neubrandenburg Fahrzeuge aufgebrochen und geplündert sowie ein siebter Transporter in Hintersee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entwendet. Ein Zusammenhang mit einer seit November andauernden Serie von Werkzeugdiebstählen aus Firmentransportern werde geprüft.

Allein in Neubrandenburg wurden am vergangenen Wochenende vier Transporter aufgebrochen. In einem Fall sollen auch Bildschirme verschwunden sein. Kurz zuvor waren Besitzer in Gültz und Friedland Opfer solcher Aufbrüche. In Hintersee stiegen Unbekannte am Samstag in Garagen einer Firma ein, stahlen dort Geräte und den Transporter.

Im Ostteil des Landes registriert die Polizei seit gut einem Monat eine Häufung solcher Delikte. Dabei waren vor allem auf der Insel Usedom sowie rings um Anklam und Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mehr als 30 Fahrzeuge - meist Firmentransporter - aufgebrochen und vorrangig hochwertiges Elektrowerkzeug gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 140 000 Euro geschätzt.